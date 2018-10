Jura je naše hvězda, Jura je nejlepší! Čunek slavil vítězství v senátních volbách

6. 10. | Hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka (KDU-ČSL) poslali voliči do Senátu za Vsetínsko. Vyhrál už v prvním kole voleb do horní komory Parlamentu. Získal 51,6 procenta hlasů. "Myslím, že lidé vidí, že se snažím, že to, co říkám, chci vždy splnit. Myslím si, že hodně pracuju a pracuju poctivě, že víc k tomu není potřeba," uvedl Čunek, který podle svých slov téměř žádnou kampaň nedělal.