Lennonovu zeď pomalovali umělci mírovými poselstvími

dnes | Slavnou malostranskou Lennonovu zeď v Praze dnes pomalovalo novými obrázky a nápisy několik umělců z Česka i zahraničí. Zapojili se do akce, která chce už nyní připomínat 30 let od pádu komunistického režimu. Akce vznikla jako osobní iniciativa několika lidí, především Pavla Šťastného, autora loga Občanského fóra, který připravil ke 30. výročí sametové revoluce logo nové. Společné dílo dvou desítek umělců, tedy pomalovanou zeď, nazval Meet Art a jedním z motivů, kterého se umělci měli držet, byl název písně Johna Lennona All you need is Love ve 30 jazycích.