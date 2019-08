Muž bez řidičáku ujížděl hlídce. Pak se schoval do křoví

dnes | Na podezřelé chování řidiče upozornil strážníky tři hodiny po půlnoci telefonát. Alkoholem posílení muži si to z restaurace v pražské Vaníčkově ulici namířili rovnou do auta, kterým odjeli směr Bělohorská ulice. Tam se je hlídka pokusila zastavit, řidič ale šlápl na plyn. Policisté ho dohnali až v Tomanově ulici. Oba muži vyskočili z auta a utekli do parku Landronka. Řidiče po chvíli policisté našli schovaného v křoví a i když tvrdil, že auto neřídil, usvědčil ho záznam z kamer. Kromě toho, že nadýchal přes 0,5 promile, má zákaz řízení do roku 2021.