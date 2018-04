Muž je od 18 let v dluhové pasti. Nepomáhá mu ani poctivá práce

dnes | Dvaatřicetiletý Jan Daniš je jeden z nejlepších pracovníků bohumínského podniku Toma recycling. Před lety, jako osmnáctiletý, ale zavinil dopravní nehodu a vůz, který řídil, neměl povinné ručení. Zásah záchranky plus léčebné výlohy jeho spolujezdců, bratrů a sestry, šly na jeho účet. Vznikl mu tehdy dluh přes 240 tisíc, který kvůli poplatkům stále roste, dnes už na více než 600 tisíc, a on ho nemá šanci exekutorům splatit. A to přesto, že ho ze své výplaty poctivě splácí. Jen poplatky z prodlení však činí zhruba dvojnásobek částky, kterou je otec tří dětí schopen splácet tak, aby mu zbylo aspoň zákonné životní minimum.