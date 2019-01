Na českých horách napadlo nejvíce sněhu za 40 let. Víme proč

dnes | V polovině ledna leží na českých horách i přes dva metry sněhu. Na vrcholcích hor leží místy nejvíce lednového sněhu za posledních 40 let. Co je toho příčinou? A jak bude do konce týdne? Dozvíte se od meteoroložky Dagmar Honsové.