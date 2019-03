Německé vozidlo Lynx je v soutěži o největší českou vojenskou zakázku

dnes | Německý Lynx, tedy Rys, je jedním ze čtyř bojových vozidel pěchoty, které by si mohla vybrat česká armáda. Ta chce v největším tendru své historie vybrat za 53 miliard korun 210 vozidel, která nahradí dosluhující sovětské typy BVP-2. Ministr obrany Lubomír Metnar chce smlouvu na dodávku nových vozidel, která budou tvořit páteř obrněné brigády, podepsat letos, aby armáda dostala vozidla do konce roku 2025. Lynx má ze čtyř strojů jednu základní nevýhodu: zatím se nevyrábí a neslouží v žádné armádě. Nabízí ale podle svého výrobce do budoucna možnosti modernizace a různých variant.