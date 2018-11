Předseda KSČM Filip: Babiš mi řekl, že nemá žádný důvod odstoupit

dnes | Ve středu se sešli šéfové koaličních stran kvůli kauze Babišova syna Andreje a jeho nedobrovolnému držení na Krymu. Premiér se sešel také s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, kterému sdělil, že nevidí důvod, proč by měl odstoupit z funkce premiéra. "Nepřipadá vám ta vaše otázka směšná?" reaguje šéf KSČM Vojtěch Filip na dotaz redaktora Aktuálně.cz, jestli by nebylo lepší, aby Andrej Babiš mladší přijel do ČR a odpověděl na otázky policistů. Podle Filipa je teď nejdůležitější ze všeho státní rozpočet.