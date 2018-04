Koukaly mu jen nohy. Strážníci zachraňovali opilého mladíka z kanálu

dnes | V rámci noční služby se policejní hlídce z Prahy 1 naskytl velice vtipný pohled. Při pochůzce uviděli muže trčícího z kanálu, kterého se pokoušel vytáhnout jeho kamarád. Byl ale tak opilý, že nebyl schopen příteli pomoct. Strážníci se od mladíků dozvěděli, že jim do kanálu spadl mobil a klíče od bytu. Nakonec pomohli muže vytáhnout. Ten na závěr situaci okomentoval slovy: "Doufám, že to nebude někde na sociálních sítích. Anebo víte co, pošlete to tam, ať se lidi pobaví."