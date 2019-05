Babiš kopíruje Trumpa, kandidující Sejroška. Tady jsou bizáry voleb do EU

dnes | Českou republiku, která vstoupila do Evropské unie před 15 lety 1. května 2004, čekají již čtvrté volby do Evropského parlamentu. V něm má nyní Česko 21 z celkem 751 křesel. Na co lákají čeští politici voliče? Téma dalšího Asociálu Honzy Hrušovského