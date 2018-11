Schwarzenberg: Prosím, pane premiére, osvoboďte tuto zemi a odstupte

dnes | Někdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) řekl, že Babišova kauza vzbuzuje v cizině zděšení, útrpné úsměvy a někdy i škodolibost. Babiš by proto měl projevit vděčnost za to, že v Česku nabyl občanství a značné jmění, a měl by odstoupit, aby nepředstavoval zátěž a břímě pro českou diplomacii. "Prosím vás, pane premiére, osvoboďte tuto zemi a odstupte," prohlásil Schwarzenberg. "Nejsem psychiatr, abych rozhodl, jestli váš syn, vaše dcera nebo vy sám potřebujete lékařskou péči ohledně duševního zdraví," poznamenal také.