Sklo za 700 tisíc korun. Opravy kobek na pražské náplavce vrcholí

dnes | Poslední rekonstruovaná kobka na náplavce v Podskalí už má své průčelí. Elipsovité sklo o váze asi 1,6 tuny se otáčí podle svislé osy a slouží jako vchod. Výrobce dopravil sklo z Thajska přes Hamburk do Prahy. Oprava kobek na Rašínově nábřeží vyšla včetně skel na 86 milionů korun. Do celkem 11 prostor má město zatím vybráno šest nájemců, mezi nimiž je například podnik Bajkazyl nebo Tiskárna na vzduchu. Sledujte ve videoreportáži Aktuálně.cz, jak náročné bylo umístění skla do průčelí kobky.