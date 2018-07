Dlouho očekávaná česká hra se blíží dokončení. Už ji hrají první nadšenci

dnes | Před šesti lety začali Michal Kovařík a Tomáš Kozelek vyvíjet strategickou hru Factorio. V roce 2013 se díky kampani pro finanční podporu hry vybralo dostatek peněz a tým vývojářů se postupně rozrostl na 15 členů. V současnosti je dostupná alfa verze hry a její dokončení tvůrci plánují v polovině roku 2019. V rámci akce Léto s Factoriem si mohou fanouškové počítačových her přijít zahrát tuto hru do Národní technické knihovny až do konce srpna.