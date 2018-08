200 tun betonu a železa. Speciální tanky vytahovaly z Labe trosky zdemolované lávky

dnes | Tři hasičské tanky v úterý vytáhly z Labe v Nymburce zatím asi třetinu zdemolované lávky. Podle velitele zásahu hasičů Jiřího Zimy se dnes vytahování lávky z vody nestihne, část konstrukce v řece zůstane do středy, kdy bude akce pokračovat. Celkem by měly tanky z vody vyprostit kolem 200 tun betonu a železa. Lávka spadla do Labe minulý týden v pátek asi po hodině demoličních prací. Město dalo lávku zbourat, protože hrozilo, že se zřítí. Byla stejné konstrukce jako lávka v Praze-Troji, která se samovolně zřítila loni v prosinci.