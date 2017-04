Ustrašený kocour se schovával v gauči. Utíkal i před kočičí psycholožkou

dnes | Kocour Nováček se bál lidí. Gauč byl šest let jeho útočištěm. "Pokaždé když se cítil v ohrožení, schoval se do něj. Kočičí odbornice Klára Vodičková přiznala, že tak plaché zvíře dlouho nezažila. Kocour utíkal i před ní. I s takovým problémem si zvířecí expertka dokázala poradit. Doporučila nové škrabadlo, uvolnit police na zdi pro kocoura a hlavně zamezit přístupu do pohovky. Sledujte sestřih zvířecí reality show Kočka není pes.