V pražském Veletržním paláci tančí Japonec Tanaka. Škubavými pohyby obchází klec

dnes | Několik tisíc lidí přišlo ve čtvrtek večer 16. března do pražského Veletržního paláce na hromadnou vernisáž několika výstav Národní galerie. Patří k nim i přehlídka černobílých snímků japonského tanečníka Min Tanaky od fotografa Keiičiho Tahary. Letos dvaasedmdesátiletý Tanaka, který v někdejším Československu tančil už v 80. letech v klubu Na Chmelnici, vernisáž v pátém patře doprovodil zhruba dvacetiminutovým vystoupením. Odtančil jej v jakémsi neustálém vytržení. Škubavými pohyby přicházel do místnosti, obcházel klec, do níž následně vnikl, a pak ji znovu opouštěl. Performance se bude opakovat do středy 22. března vždy od 11 do 17 hodin.