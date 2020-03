VIDEO: Češi míchají dezinfekci doma. Sehnat chemii je těžké, lékárníci vás nepochválí

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO) zakázal minulý týden kvůli šíření koronaviru vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí. Chce zajistit jejich dostatek na území Česka a zamezit spekulacím s těmito výrobky.

Pokud by přesto někdo pocítil akutní nedostatek dezinfekce na ruce, Světová zdravotnická organizace (WHO) nabízí na svých oficiálních stránkách návod na výrobu. Rozhodli jsme se vyzkoušet, jak je složité roztok v českých podmínkách připravit.

WHO nabízí recept na deset litrů, z praktických důvodů jsme se rozhodli umíchat jeden litr. Samotné míchání roztoku trvalo deset minut.

V nemocniční lékárně v Motole jsme pořídili 100 ml peroxidu vodíku za 49 Kč a litr destilované vody za 28 Kč. Na dotaz, zda je volně k prodeji glycerol, jsme byli s údivem odmítnuti. V lékárně v Karlíně nám ale 100 ml za 94 korun prodali. V obou zařízeních nás lékárnice nařkly ze šíření paniky. Lékárny v posledních týdnech kvůli zvýšenému zájmu o dezinfekční prostředky, ale i roušky zažívají nevídaný nápor.

Pro isopropylalkohol za 239 Kč jsme museli do obchodu s barvami a laky na Palmovce. Nákup tohoto výrobku byl nejsložitější. V drogistických řetězcích ani lékárnách ho neměli. Nicméně ve všech obchodech po dotazu věděli, "co máme za lubem". Lze tak předpokládat, že část českých domácností už dezinfekci podle návodu WHO má. Napovídá tomu i živá diskuse na různých zájmových fórech.

K přípravě roztoku je dále potřeba odměrka, injekční stříkačka a větší lahev od minerálky.

Míchat by se roztok měl venku nebo v dobře větrané místnosti. Použít rukavice a ochranné brýle je výhodou, nicméně my jsme to zvládli i bez nich.

Po dokončení WHO doporučuje roztok i obarvit, aby ho někdo omylem nevypil. Po 72 hodinách odstátí je připraven k použití.

Zde naleznete originální návod WHO.