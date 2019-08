Voda kam se podíváš. Zlín se vzpamatovává ze silné bouřky

dnes | Hasiči po pondělní bouřce ve Zlínském kraji čerpali vodu ze sklepů, obchodů i restaurací. Potíže byly především ve Zlíně, kde voda zaplavila i podjezd pod tratí v Dlouhé ulici. Voda se dostala také do supermarketu Billa na sídlišti Jižní Svahy, vystoupala zhruba do výšky 30 centimetrů, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička. "Nejvíce zásahů bylo hlášeno v okresu Zlín, kde hasiči vyjeli k 64 případům. Zvláště v době od 18:00 do 19:00 to přímo ve Zlíně vypadalo, jako kdyby se otevřely všechny zdroje vody", dodal mluvčí.