Vrátil se z Austrálie a ochutnává čokoládu. V soukromí je Michal metalovým zpěvákem

dnes | Michal Hlavatý vystudoval strojní průmyslovku, a při hledání práce měl problém domluvit se cizím jazykem. Odjel proto na studijní pobyt do Austrálie. Po návratu domů se mu díky dobré angličtině podařilo sehnal práci v plánování výroby, kterou dělá už 12 let a z toho 7 let ve společnosti Nestlé, kde má na starost továrnu na čokoládu. Podívejte se na Michalův příběh.