Vzdělaní lidé utíkají. Okrajové oblasti Česka budou stárnout, chudnout a blbnout

dnes | Velmi podfinancovaný systém vzdělávání vysílá do života mladé lidi, aby neuspěli. Myslí si to Bohumil Kartous z obecně prospěšné společnosti EDUin. Kromě masivního přídělu peněz by vzdělávání podle Kartouse prospěla rychlá změna přijímacích zkoušek na střední školy a maturit. Důležitou součástí je i proces výběru ředitelů škol.