Začala demolice Doubského mostu. Karlovy Vary spojí s Plzní v listopadu nový

dnes | V Karlových Varech začala postupná demolice Doubského mostu. Je to první krokem úplné obnovy mostu, který se dostal do havarijního stavu. Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, za obnovu zaplatí 82,4 milionu korun s DPH. Zprovoznění mostu plánujeme na konec listopadu 2019," sdělila mluvčí dodavatelské firmy Eurovia Iveta Štočková. Doubský most chtělo ŘSD opravit už loni. Tehdy měla stát rekonstrukce 8,8 milionu korun. Jenže po zahájení prací se ukázala skrytá vada - porucha svazku 14 šikmých kabelů, které byly ukotveny v levém poli mostu. Zástupce autorského dozoru vyhodnotil stav mostu jako havarijní a neopravitelný a navrhl jej zbourat a nahradit novým.