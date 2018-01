Adrenalinový "šílenec"? Brit skáče přes mezery na 70podlažním mrakodrapu

6. 1. | Bývalý gymnasta David Thomas Nelmes ukazuje, že má pro strach uděláno. 23letý Brit na 70podlažní budově v Dubaji předvádí opravdu hrůzostrašné kousky. Například přeskakuje přes obrovské mezery. „Je to často bezpečnější než na zemi, protože když se o to pokoušíte ve výškách, jste 100% psychicky připravení. Zatímco na zemi máte větší šanci, že budete riskovat, protože víte, že je nepravděpodobné, že to skončí smrtí,“ komentuje záběry Nelmes. K tomuto sportu, tzv. freerunningu, ho inspirovala videa na YouTube.