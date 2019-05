Most téměř 300 metrů nad Mekongem. Úchvatná stavba se blíží ke konci

dnes | Vysoko nad řekou Mekong dokončují Číňané železniční most, který spojí jejich provincii Jün-nan s Rangúnem, největším městem sousední Barmy. Díky jeho konstrukci jde o jeden z nejdelších obloukových mostů v zemi. Oblouk má rozpětí 342 metrů, samotný most měří 528 metrů. Výzvou pro stavitele bylo umístění oblouku v těžko přístupném Východotibetském pohoří. Konstrukci z oceli složili tak, že na každou stranu kaňonu postavili vertikálně jednu polovinu, potom obě sklonili dolů a spojili. Projekt zahájila Čína v roce 2008 a plánuje ho dokončit letos. Cesta mezi turistickými destinacemi by se vlakem měla zkrátit ze šesti hodin jízdy po silnici na dvě.