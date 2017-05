Nová hračka pro dospělé. S osobním vznášedlem budete létat jako pták, ale jen nad vodou

dnes | Startupová společnost Kitty Hawk představila osobní vznášedlo, které může létat až pět metrů nad vodní hladinou. Mělo by být velmi snadno ovladatelné a řízení by se měl naučit každý do několika minut. Navíc k létání nebude potřeba řidičský průkaz. Podle dostupných informací by vznášedlo mělo být v prodeji do konce letošního roku. Společnost Kitty Hawk sídlící v Silicon Valley je podporována spoluzakladatelem Google Larrym Pagem.