Musk nabídl miniponorku pro záchranu thajských chlapců ze zatopené jeskyně

dnes | Americký miliardář Elon Musk nabídl miniponorku, která by zachránila thajské chlapce ze zatopené jeskyně. Na Muskově videu je vidět nácvik s pouzdrem v úzkém průchodu. Uvnitř ponorky je jeden člověk, tubus z dvojité vrstvy kevlaru ovládají dva potápěči. Tým z raketové společnosti SpaceX je podle Muska schopen plavidlo sestavit do osmi hodin a do sedmnácti dostat do Thajska.