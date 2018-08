Nahé divadlo. V newyorském parku předvádí herci klasickou hru bez kostýmů

dnes | V brooklynském parku v New Yorku probíhá během srpna divadelní představení místního divadelního spolku Torn Out Theater. V klasické hře The Rover, která měla poprvé premiéru v roce 1677, hrají někteří z newyorských herců nahatí.