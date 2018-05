Nejslavnější antukový turnaj rozdělí mezi tenisty v přepočtu miliardu korun

dnes | French Open je nejslavnější tenisový turnaj hraný na antuce. Na dvorcích Roland Garros se letos sportovcům rozdá v přepočtu miliarda korun. Vítězové mužské a ženské dvouhry si přijdou v přepočtu na 56 milionů korun. Obhájce titulu Rafael Nadal se radoval už desetkrát. Nejčastěji ze všech. Letos to Češi přejí Karolíně Plíškové a Petře Kvitové. Vrátit se mezi elitu by si přál Tomáš Berdych. Skvělým tenisem se mohou fanoušci bavit od 27. května do 10. června.