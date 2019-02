Otřesy země a bublající voda. Ze dna německého jezera se ozývá dřímající sopka

dnes | Pod hladinou západoněmeckého jezera Laacher See dřímá vulkán, z něhož stále ještě stoupá magma. Potvrdili to němečtí vědci, kteří zaznamenali i krátkou sérii zemětřesení. Domnívají se, že je sopka pořád aktivní, projevuje se to ale pouze bubláním ve vodách jezera. Bezprostřední nebezpečí výbuchu však vylučují.