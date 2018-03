Policie v Kosovu vtrhla se slzným plynem na mírové zasedání a zatkla vládního úředníka

dnes | V kosovském městečku Mitrovica probíhalo setkání, na kterém se jednalo o zlepšení vztahů mezi Bělehradem a Prištinou, ale také o podmínkách členství v Evropské unii. Během jednání najednou do místnosti vtrhla kosovská policie se slzným plynem a zatkla úředníka srbské vlády a vyjednavače Marka Djurice. Důvodem zadržení byl zákaz vstupu do země za nevhodné nacionalistické poznámky, které v minulosti pronesl. Policie po výslechu politika odvezla na hranice se Srbskem, aby se vrátil zpět do své země.