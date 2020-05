Policista v americkém státě Utah zastavil auto, které jelo nejistě v dálničních pruzích. K jeho překvapení seděl za volantem chlapec, který tvrdil, že mu je pět let. Na otázku, kam má namířeno, odpověděl, že do Kalifornie koupit si Lamborghini. Chlapec uvedl, že odjel v autě rodičů poté, co mu matka sdělila, že mu luxusní vůz nekoupí. Asi by na to neměl peníze, vezl jen tři dolary, uvedla policie.