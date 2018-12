Pokrytecky podporujete miliardáře, obvinil komunistku europoslanec

dnes | Při středeční schůzi Evropského parlamentu se do konfliktu s německým poslancem Reinhardem Bütikoferem dostala česká komunistická poslankyně Kateřina Konečná. Německý poslanec vytknul KSČM to, že pokrytecky podporují Andreje Babiše. Konečná na jeho obvinění zareagovala, že komunistům jde o to, aby se Čechům lépe žilo.