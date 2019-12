Desigual Vložit

Výrobce oděvů Desigual uspořádal v americkém Miami show s názvem Love different (Jiná láska). Představil na ní to nejlepší, co nabídne v roce 2020, a zvolil provokativní formu. Asi třicítka modelek a modelů včetně dcery zpěvačky Madonny Lourdes Ciccone Leonové se při přehlídce svlékla, líbala a objímala. Desigual tvrdí, že předvedl poselství lásky, multikulturalismu a rozmanitosti.