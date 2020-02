Policista zatkl plačící šestiletou dívku, tvrdost zákroku rozplakala učitelku

Záběry pořízené na policejní kameru ukazují zatčení viditelně vystresované šestileté dívky. K incidentu došlo na americké škole v Orlandu v září 2019. Právníci rodiny školačky se rozhodli k jejich publikaci.

Hlídku zavolaly samy učitelky poté, co se jim nepodařilo dívku uklidnit. V policejní zprávě stojí, že holčička bušila pěstmi a kopala do tří zaměstnanců školy. Dívčina babička médiím řekla, že její vnučka trpí poruchou spánku, což má prý za následek výkyvy v jejím chování.

Záběry ukazují, jak policisté dívku odvádějí v poutech do auta i přes její protesty. Několikrát je v slzách prosí, aby ji pustili, a slibuje, že se polepší. Policisty to neobměkčilo.

Policista, jehož kamera celou událost snímá, dostal několik dnů po incidentu na základě interního šetření výpověď. Nekonzultoval totiž s nadřízeným zatčení dívenky, což je vzhledem k jejímu věku v rozporu s protokolem, píše britský server BBC.

Záběry, které mají k dispozici americká média, ukazují, co se dělo po zatčení školačky. Policista na nich mluví s viditelně rozrušenými učitelkami, které se podivují nad nasazením pout. "Bylo to nutné?" ptá se jedna z nich a utírá si slzy. Zasahující strážce zákona jim odpověděl, že jde o běžný zákrok. A dodal, že pokud by dívka byla větší, dostala by regulérní železná pouta.