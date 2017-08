Námluvy sépií. Potápěč natočil stovky podmořských živočichů při "flirtování"

dnes | Instruktor potápění Jonathon Di Cecco zachytil sépie, které každoročně v červnu migrují mimo pobřeží Austrálie. V tomto období si také tito zvířecí tvorové vybírají partnery a rozmnožují se. Potápěči se tak podařilo zachytit námluvy a "flirtování" těchto živočichů. „Bylo to poprvé, co jsem migraci viděl, ale vždy to bylo na mém seznamu přání,“ komentoval zážitek Di Cecco.