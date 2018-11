Ruská loď záměrně naráží do ukrajinského námořního remorkéru

dnes | Loď ruské pohraniční stráže úmyslně narazila do ukrajinského remorkéru, oznámilo velení ukrajinského námořnictva. Podle ruské tajné služby FSB tři ukrajinská plavidla vplula do ruských vod. Rusové lodě zadrželi. K incidentu došlo v Kerčském průlivu, kde Rusko postavilo most na obsazený poloostrov Krym. Podle stížností ukrajinské strany omezuje svobodu plavby z Černého do Azovského moře. Ukrajina obvinila Rusko, že na její lodě v Černém moři střílelo.