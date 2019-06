Želvy se zamotaly do starých sítí a plastového odpadu. Zachránili je rybáři

dnes | Rybáři z thajského ostrova Phuket zachránili dvě mořské želvy, které se zamotaly do plovoucího odpadu. Muži si zvířata přitáhli a nožem odřezali sítě. Více než 8 milionů tun plastů každoročně skončí v oceánech. V přepočtu asi jedno plné nákladní auto za minutu. Podle zprávy sdružení Ocean Conservancy a McKinsey Center for Business and Environment z roku 2015 až 60 procent plastového odpadu pochází z Indonésie, Filipín, Vietnamu a Thajska.