Samo se rozšíří i stáhne. Nové centrum umění v New Yorku stálo 11 miliard

dnes | New York má nové centrum umění nazvané The Shed. Jeho výstavba stála v přepočtu 11 miliard korun a trvala přibližně čtyři roky. Největší část investic spolkla zbrusu nová technologie pohyblivé střechy, která během několika minut zdvojnásobí kapacitu prostoru. The Shed, který je dílem architektonického studia Diller Scofidio + Renfro, stojí na trase High Line na západě Manhattanu. Na technologii nové budovy i historii čtvrti se podívejte v galerii.