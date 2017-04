Škoda ukázala prototyp elektromobilu. Byli jsme u odhalení Vision E v Šanghaji

dnes | Reportéři Aktuálně.cz byli u úterní předpremiéry prototypu Škoda Vision E. Na délku je vůz jen o čtyři centimetry kratší než Škoda Kodiaq. Dveře prototypu se otvírají od sebe. Nástup usnadňuje natáčení sedadel do boku. Přístrojové desce dominují obří dotekové displeje. Nový vůz má velký zavazadlový prostor. Automobil je pojízdný a funkční, jeho výroba ale zatím nemůže začít, protože jej Škoda Auto ještě nedokáže nabídnout za rozumnou cenu. To se má do tří let změnit. Podívejte se také na poutavou fotogalerii, odkaz najdete dole pod článkem.