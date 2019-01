Video: Opilý Slovák kličkoval mezi auty a boural do nich

dnes | Slovenská policie zveřejnila divokou jízdu seatu, který ve městě Ružomberok naboural do několika automobilů. Kdy se nehoda stala, policie nezveřejnila. Uvedla jen, že muži při kontrole naměřili tři promile alkoholu. První řidič narazil do dvou zaparkovaných aut, zachytil protijedoucí vůz a narazil do zadní části dalšího vozu. Ten auto odhodil na sousední automobil. Sledujte část nebezpečné jízdy.