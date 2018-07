Při běhu s býky se zranilo pět lidí. Tradiční akce ve Španělsku láká statisíce lidí

dnes | Při prvním běhu s býky konaném jako každý rok při oslavách svátku svatého Fermína ve španělské Pamploně se zranilo pět lidí. Jednoho člověka býk nabral na roh. Sanitky zraněné odvezly do nejbližší nemocnice. Před startem pršelo, takže to v úzkých uličkách klouzalo víc než jindy. Zvířata trasu urazila bezmála za tři minuty. Běhu se účastnili býci o váze až 630 kilogramů. Běh probíhá každý den v 8 hodin ráno od 7. do 14. července. V průběhu festivalu se tak uskuteční 8 běhů, které obvykle trvají 3 až 5 minut.