Tom Cruise v novém filmu pašuje drogy a donáší CIA. Thriller o nebeském gaunerovi

dnes | V srpnu do českých kin vstoupí film Barry Seal: Nebeský gauner vyprávějící o americkém pilotovi společnosti Trans World Airlines, který počátkem 80. let pašoval drogy pro kolumbijský kartel v Medellínu a zároveň donášel pro CIA. Ve snímku Seala ztvárnil Tom Cruise. Film natočil Doug Liman, v minulé dekádě autor bourneovského titulu Agent bez minulosti a naposledy režisér sci-fi Na hraně zítřka, v němž také účinkoval Cruise. Během natáčení se v Kolumbii zřítilo letadlo, při incidentu zemřeli dva lidé a další byli zraněni. Do českých kin snímek vstoupí 24. srpna.