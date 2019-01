Ukrajinský seriálový prezident ohrožuje Porošenka. Komik kandiduje ve volbách

dnes | Služebník lidu se jmenuje seriál, který proslavil ukrajinského komika Volodymyra Zelenského. Hraje v něm obyčejného Ukrajince, který se řízením osudu stane prezidentem a musí bojovat s oligarchy, zkorumpovanými úředníky a cynickými politiky. Teď Zelenskyj ohlásil kandidaturu na opravdového prezidenta. O možném vstupu populárního komika do politiky se mluvilo už od loňského léta. V ukrajinské společnosti je silná poptávka po nových tvářích. Aniž by se jasně vyjádřil, zda vůbec kandidovat bude, zařadili ho sociologové do předvolebních průzkumů, kde stabilně získával mezi šesti a osmi procenty hlasů.