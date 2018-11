Video: Ukrajinští novináři našli přítelkyni Babiše ml. Nemám na vás čas, vzkázala jim

dnes | Novináři Rádia Svoboda vypátrali identitu ukrajinské přítelkyně Andreje Babiše mladšího, se kterou pobýval mimo jiné na Ruskem okupovaném Krymu. Jmenuje se Jelizaveta a je jí třicet let. Když se s ní žurnalisté spojili přes Skype, odmítla komentovat Babišův případ. Policie a média se o cesty Babiše juniora na Krym a do Ruska zajímají ohledně vyšetřování případu farmy Čapí hnízdo, ve kterém on a jeho otec, český premiér Andrej Babiš, čelí podezření z dotačního podvodu.