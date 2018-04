Unikátní čínská loď, která převeze tisíce tun nákladu z řeky do moře a vejde se pod most

dnes | První čínská loď, která slouží k přepravě nákladu z řeky do moře, úspěšně dokončila svou zkušební plavbu. Vyrážela z přístavního města v provincii Če-ťiang a doplula do do Ma-an-šanu na východě Číny. Běžně taková kombinovaná přeprava mezi řekou a oceánem vyžaduje překládku z jedné lodi na druhou.