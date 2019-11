CinemArt Vložit

Na závěr vánoční komedie Last Christmas zazní skladba, kterou George Michael vytvořil při své poslední návštěvě nahrávacího studia v roce 2016, koncem téhož roku zemřel. Píseň nazvaná This Is How nepostrádá jeho typickou kombinaci sebeshazování a ironie. Snímek s Emilií Clarkeovou v hlavní roli inspirovala právě tvorba popové hvězdy. Romantickou komedii uvedou česká kina na konci listopadu.

