Večeře pod mořskou hladinou. V Norsku se otevřela první evropská podvodní restaurace

dnes | První evropská podvodní restaurace v Evropě se jmenuje Under. Najdete ji v ospalém norském městečku Båly na jižním pobřeží země. Budova vypadá jako jednolitý blok napůl zapuštěný z břehu do oceánu. Měl by se stát plnohodnotnou součástí podmořského života. Hrubý povrch přes metr silných zdí by se měl stát útočištěm mořské flóry a fauny, a tím dokonale splynout s okolím. Sledujte výjimečnou stavbu v reportáži.