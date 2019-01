Cesta Petry Kvitové do finále Australian Open. Bude česká lvice světovou jedničkou?

dnes | Tenistka Petra Kvitová vstoupila do úvodního grandslamu sezony ve skvělé formě, podařilo se jí probojovat až do finále bez ztráty jediného setu. V sobotním finále českou lvici, jak se Kvitové přezdívá, čeká v Melbourne od 9:30 SEČ jednadvacetiletá Japonka Naomi Ósakaová, vítězka loňského US Open. Petra Kvitová bude zároveň bojovat o post světové jedničky.