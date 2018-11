Žena se na rušné ulici propadla do země. Incident zachytily kamery

dnes | Na rušné ulici v severozápadním čínském městě Lan-čou se propadla do země žena. Na videu pořízeném z bezpečnostních kamer je zachyceno, jak se chodník zřítil ve chvíli, kdy po něm tato žena kráčela. Podle dostupných informací ji převezli do nemocnice se zlomenými žebry. Co nehodu způsobilo, zatím policie neví.