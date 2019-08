Video: U Španělska spadl do moře armádní letoun, pilot se katapultoval

dnes | U jihovýchodního pobřeží Španělska dnes dopoledne spadlo do moře cvičné letadlo španělské armády. Pilot se katapultoval, informovalo španělské letectvo. Letecký instruktor byl v letadle sám. Cvičný letoun Casa C-101 se do vody zřítil kolem 09:38 SELČ u letoviska La Manga, které leží jihovýchodně od oblasti Murcie, uvedl mluvčí španělského letectva. Nedaleko zmíněného letoviska je v městečku San Javier letecká základna. "Pilot se katapultoval, ještě než se stroj zřítil do moře. Teď pokračuje záchranná operace," informovalo ministerstvo obrany. Na sociálních sítích se objevily amatérské záběry pádu letadla.