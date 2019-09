Judy Garlandová přijíždí v roce 1969 do Londýna na turné vyprodaných koncertů. Bojuje s depresí, závislostí na alkoholu a prášcích. Do amerických kin vstupuje životopisné drama o hollywoodské hvězdě Judy Garlandové. Za výkon v hlavní roli kritici zatím Renée Zellwegerovou hojně vychvalují. Do českých kin snímek vstoupí 13. února v příštím roce.

Diskuse k článku: Vstoupit do diskuse