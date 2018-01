Zeman: Objednat si trestní stíhání? Nemožné. Důkazem jsou odsouzení soudci i žalobci

dnes | "Máme tu odsouzené státní zástupce i soudce, což svědčí o tom, že ten systém funguje nezávisle a férově a ten občan si je roven před zákonem. Kdyby to tak nebylo, tak zřejmě nebude justice zasahovat do svých řad," reaguje Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman na tvrzení premiéra Andreje Babiše. Ten při své obhajobě v kauze Čapí hnízdo uvedl, že v Česku je možné si koupit trestní stíhání. Pavel Zeman premiéra vyzval, ať mu předloží důkazy, ten to prý ale zatím neudělal.